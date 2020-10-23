Son dakika haber: Polonya'da son 24 saatte 13 bin 632 yeni koronavirüs vakası
23.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:56
Son dakika haberine göre Polonya'da son 24 saatte 13 bin 632 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Polonya'da son 24 saatte 13 bin 632 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 228 bin 318'e yükseldi. Ülkede 153 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 4 bin 172'ye ulaştığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aşkın Kıyağan