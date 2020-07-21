Son dakika haber | Polisten zehir tacirlerine çifte operasyon
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Son dakika haber | Polisten zehir tacirlerine çifte operasyon

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik görevlilerinin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ile afyon sakızı ele geçirildi.

Son dakika haber | Polisten zehir tacirlerine çifte operasyon
21.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:46

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik görevlilerinin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ile afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı iki ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Birbiriyle bağlantılı iki ayrı operasyon kapsamında Kahramanmaraş'a ve Elbistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahıstan H.E.(31) Kahramanmaraş ili girişinde, A.D.(28) ise Elbistan ilçesine seyir halindeyken suçüstü yakalandı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında; 392,18 gram takoz esrar maddesi, bin 47 adet captagon, 53 adet ecstasy ve 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 49,03 gram metamfetamin, 3,70 gram kokain, 24,09 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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