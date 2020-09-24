Son dakika haber... Polisten tarihi eser operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Muş'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şahıs üzerinde Roma dönemine ait 125 sikke ve7 obje ele geçirildiği bildirildi.