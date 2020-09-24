Son dakika haber... Polisten tarihi eser operasyonu
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Son dakika haber... Polisten tarihi eser operasyonu

24.09.2020 23:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:16
Son dakika haber... Polisten tarihi eser operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Muş'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şahıs üzerinde Roma dönemine ait 125 sikke ve7 obje ele geçirildiği bildirildi.

Muş'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şahıs üzerinde Roma dönemine ait 125 sikke ve7 obje ele geçirildiği bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 24.09.2020 günü bir şahsın üzerinde Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eserim ele geçirildiği ifade edildi.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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