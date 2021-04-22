Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi
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Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi Konya'da polisin sahte üretim toz deterjan satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 34 ton 185 kilo sahte deterjan ve 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi

KONYA - Konya'da polisin sahte üretim toz deterjan satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 34 ton 185 kilo sahte deterjan ve 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Operasyon, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi Sitesi 15382 Sokak'ta bir iş yerine gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri yaptıkları araştırma neticesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında alınan arama kararı ile A.K. isimli şüpheliye ait iş yerinde arama yaptı. Aramada, tanınmış çeşitli markaların ambalajlarıyla paketlenmiş ve paketlenmeye hazır 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ile 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi. Deterjanlara polis ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili biri işyeri sahibi 2 şüpheli yakalanarak Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülürken, tahkikat devam ediyor.

Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi
Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi
Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi
Son dakika haber: Polisten sahte deterjan üretenlere operasyon... 34 ton 185 kilo sahte üretim toz deterjan ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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