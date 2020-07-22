Son dakika haber: Polisten kurban pazarlarında 'sahte para' uyarısı
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Son dakika haber: Polisten kurban pazarlarında 'sahte para' uyarısı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı önce sahte para olaylarına karşı harekete geçti.

Son dakika haber: Polisten kurban pazarlarında 'sahte para' uyarısı
22.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:48

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı önce sahte para olaylarına karşı harekete geçti. Ekipler kurban alım ve satımlarında kalpazan mağduru olunmaması için sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban pazarlarında bilgilendirme yapıldı. Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na gelen ekipler broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Memuru Nuri Yılmaz, "Kurban pazarlarında sıkça karşılaştığımız parada sahtecilik konusu ile ilgili vatandaşlarımızı devamlı uyarıyoruz. Buradaki satıcılara ve alıcı olarak gelen vatandaşlarımıza vererek bilgilendirici el broşürleri dağıtıyoruz. Basit yöntemlerle sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunu anlatarak vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz" dedi.

Sahte parayı tespit edebilmek için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Nuri Yılmaz, "Sahte parayı tespit edebilmek için birkaç püf nokta var. Parada TL yazısının bulunduğu alan içerisinde hologram vardır. Bu holograma farklı açılardan baktığımızda paranın miktarını belirten rakam grubu çıkar. Bu sahte parada kolay kolay olmaz. Gerçek paralarda olur. Orta kısımda paranın rakam grubunun olduğu bir şerit vardır. Bu şeride de farklı açılardan baktığımızda altın sarısı rengine dönüşür. Bu paranın gerçek olduğu anlamına gelir. Dönüşmez ise sahte olduğunu değerlendirmek gerekir. Yine sol tarafta gerçek paralarda Atatürk figürünün daha silik sahte paralarda ise koyu renkte olduğunu, yine yanında bulunan mevcut paranın rakam grubunu gösteren yazı ibarelerinin olması gerekir" diye konuştu.

Yılmaz sahte parayla karşılaşılması durumunda mevcut paranın muhafaza altına alınması, pazarlardaki görevli ekiplerle irtibat kurularak veya 112 çağrı merkezine bildirimde bulunarak yardım talebinde bulunulması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar ise sahte para ile ilgili yapılan bilgilendirmeden dolayı polise minnettar olduklarını dile getirdi.

Besiciler de yapılan bilgilendirmenin sahte para ile gerçeğini ayırt etmeleri konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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