Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON
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Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da Narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Antalya'da Narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. ve P.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için aile gibi hareket ettikleri ortaya çıktı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele (Narkotim) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kokain getirileceği bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı ilçesinde kontrol noktasında otomobili durduran ekipler, otomobilde hassas burunlu köpekle arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin göğüs kısmına ekran arkasına saklanan 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.A. ve P.B. isimli bir çift gözaltına alınırken, yakalanmamak için kendilerine aile görüntüsü verdikleri ortaya çıktı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan ve ardından adliye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanırken P.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON
Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON
Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON
Son dakika haber: POLİSTEN KOKAİN SATICILARINA OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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