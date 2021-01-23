Son dakika haber! Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan hafif ticari araçtaki 2 kişi, aracın kaza yapması sonucu yakalandı. Polisin, aracın sürücü kapısından çıkıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakaladığı İzzettin A. (24), sürücünün kendisi olmadığı öne sürüp, alkolmetreyi de üflemeyince, yanındaki kadın ile birlikte gözaltına alındı.

Saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphe üzerine 01 ALU 56 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu araç, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarptı. Hareket kabiliyetini kaybeden aracın sürücü kapısından çıkan kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. İsminin İzzettin A. olduğu öğrenilen şüpheli, yanında ismi öğrenilemeyen kadın ile birlikte polis tarafından yakalandı. Aracı kendisinin kullanmadığını öne süren İzzettin A., trafik polisinin uzattığı alkolmetreye de üflemeyince, yanındaki kadın ile birlikte gözaltına alınarak Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü. Hafif ticari araç ise Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ