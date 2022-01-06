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Son dakika haber... Polisten kaçtı, çatıya çıktı, sonunda gözaltına alındı

Son dakika haber... Polisten kaçtı, çatıya çıktı, sonunda gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalanacağını anlayınca polisten kaçan hırsızlık şüphelisi hırsızlık şüphelisi çıktığı çatıda gözaltına alındı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalanacağını anlayınca polisten kaçan hırsızlık şüphelisi hırsızlık şüphelisi çıktığı çatıda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin C.K. (26) olduğunu tespit etti. Şüpheli, Seydikemer ilçesinde polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüp0heli, başka bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uğraşı sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alındı. - MUĞLA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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