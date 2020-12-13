Son dakika haber: Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtan uyuşturucu çıktı
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Son dakika haber: Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtan uyuşturucu çıktı

13.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:48
Son dakika haber: Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtan uyuşturucu çıktı

Son dakika haber: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan 4 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan 4 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Dikkaldırım Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 16 FR 874 plakalı hafif ticari araçtaki kişilerden şüphelenerek durmalarını istedi.

Ekipler, kaçmaya başlayan zanlıların bulunduğu aracı takibe alarak Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurdu.

Araçta ve içindeki 4 kişinin üst aramasında folyoya sarılı yüklü miktarda uyuşturucu ile çakmak gazı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (32), K.K. (28), M.G. (30) ve İ.Y, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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