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Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duvara çarparak kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Düzce m

erkeze bağlı Duraklar Köyü'nde meydana geldi. Şehir merkezinde polis ekipleri, 81 ES 392 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında otomobil, Duraklar Köyü sapağında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Otomobilde bulunan M.Al., M.A., T.O. ve İ.E. yaralandı. Kelepçe takılan 4 kişi olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın içerisinden yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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