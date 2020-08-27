Son dakika haber: Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl İlçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ve ardından kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde bulundu.
27.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:22
Bursa'nın İnegöl İlçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ve ardından kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde bulundu.
Yenice Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, M.Ç. idaresindeki arka plakası bulunmayan 16 AHJ 613 plakalı otomobile dur ihtarına bulundu.
İhtara uymayıp yaklaşık 4 kilometre kaçan otomobil, bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişiden sürücü H.Ç. ve O.A, polis ekipleri tarafından yakalandı, diğeri kaçtı.
Otomobilde yapılan incelemede bir miktar paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü, kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA