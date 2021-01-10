Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza
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Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza

10.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:47
Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Muharrem O.(45) ile araçta bulunan Levent T.(50), 2 saatlik arama çalışmasının ardından park halindeki otomobilde alkol alırken yakalandı.

BURSA'da  polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Muharrem O.(45) ile araçta bulunan Levent T.(50), 2 saatlik arama çalışmasının ardından park halindeki otomobilde alkol alırken yakalandı. Muharrem O.ile arkadışına Levent T'ye toplamda 8 bin 100 TL ceza kesildi.

Olay, dün saat 20.30 sularında  İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine Ankara Caddesi üzerinde seyreden Muharrem O. yönetimindeki 01 BRT 45 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Takviye ekip isteyen polisler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgeye giriş ve çıkışlarda denetimleri sıklaştıran ekipler şüphelileri yakalamak için çemberi daralttı.   

KAÇMAK İÇİN SABAHI BEKLEMİŞLER 

Şüphelilerin, Kasımefendi Caddesi üzerinde park halindeki otomobilde olduğunu tespit eden ekipler tekrar kaçma ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı. Park halindeki otomobilde alkol alırken yakalanan şüphelilerin polisin bölgedeki arama çalışmasının bitmesi için sabah saatlerini beklediği öğrenildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Levent T., polislere zor anlar yaşatırken 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL, maske takmamaları nedeniyle de 900'er TL olmak üzere, toplamda 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza
Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza
Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza
Polisten kaçan sürücü ile arkadaşına toplam 8 bin 100 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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