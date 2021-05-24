Son dakika haber... Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haber... Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber... Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de polisten kaçan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de polisten kaçan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Zafer mahallesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği O.A. isimli şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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