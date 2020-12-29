Son dakika gündem: Polisten hamamda sahte içki operasyonu: 43 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika gündem: Polisten hamamda sahte içki operasyonu: 43 litre sahte içki ele geçirildi

29.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:31
Son dakika gündem: Polisten hamamda sahte içki operasyonu: 43 litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Amasya'da polisin bir hamamın eklentisi ve evde yaptığı aramada satışa hazır halde 43 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 6 litre saf etil alkol ele geçirildi.

Amasya'da polisin bir hamamın eklentisi ve evde yaptığı aramada satışa hazır halde 43 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 6 litre saf etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik saha çalışması yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri hakkında sahte ve kaçak içki temin edilip satıldığı bilgilerine ulaşılan bir hamamın eklentisinde ve deposu ile evde arama gerçekleştirdi. Aramalarda su şişeleri içinde toplam 43 litre sahte içki, sahte içki yapımda kullanılan 6 litre saf etil alkol ve 10 litrelik su damacasına doldurulmuş satışa hazır sahte olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltın alınan şüpheli şahıs K.K. hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

(Murat Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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