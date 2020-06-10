Son dakika haber: Polisten drone ile vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı
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Son dakika haber: Polisten drone ile vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı

Son dakika 3. sayfa haberi... Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, "hoparlörlü drone" ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Son dakika haber: Polisten drone ile vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı
10.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:01

Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, "hoparlörlü drone" ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Dünyayı etkisi atlına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşmeye başlanmıştı. Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla vatandaşlar tarihi meydanlar ve çarşılara akın etmeye başladı. Bu kapsamda polis ekipleri zaman zaman ihlal edilen sosyal mesafe kuralı için, "hoparlörlü drone" ile havadan vatandaşları uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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