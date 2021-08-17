Son dakika haber! Polisten daha fazla kaçamadı
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Son dakika haber! Polisten daha fazla kaçamadı

Son dakika haber! Polisten daha fazla kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlıktan adam yaralamaya kadar çok sayıda suçun firari faili, polisin adım adım takibi sayesinde yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlıktan adam yaralamaya kadar çok sayıda suçun firari faili, polisin adım adım takibi sayesinde yakalandı. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Keşan'da soruşturması devam eden kasten yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık suçlarından aranması bulunan firari Ş.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir süredir aranıyordu. Çok sayıda hırsızlık suçunun yanında yağma suçundan da aranan ve 24 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Mustafa Keman Paşa Mahallesi Yediyüz Evler TOKİ Konutları'nda yakalandı.

Aynı gün gerekli işlemleri yapılan suç makinesi, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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