Son dakika haber... Polisten "can dostlar"a kış desteği

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki "can dostlar"a kış aylarında yiyecek desteğinde bulunuyor.

Huzur ve güvenin tesisi, terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla gece gündüz aralıksız hizmet sunan polisler, yurdun dört bir yanında doğa ve hayvanların korunması için de çaba gösteriyor.

İçişleri Bakanlığınca hayvan haklarının korunması amacıyla geçen yıl 81 ilde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma büro amirlikleri kış koşulları ile mücadelede sokaktaki hayvanlara yönelik de hizmet sunuyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, doğa ve hayvanların korunması için görev yürütürken aynı zamanda sokak hayvanlarını da aç bırakmıyor.

Trafik ve Asayiş şubesinin de desteği ile dedektör köpeklerle sokaktaki kedi ve köpekler için kentin çeşitli noktalarına mama bırakan ekipler, bu hizmetleriyle farkındalık da oluşturuyor.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde Komiser Yardımcısı Yusuf Özcan, AA muhabirine, dilsiz dostlara karşı işlenen suçlara yönelik gerekli adli ve idari işlemleri yaptıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasının ardından yaptıkları çalışmalarla sokak hayvanlarına destekte bulunduklarını dile getiren Özcan, kış şartlarında sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini aktardı.

Özcan, soğuk hava şartlarının sokak hayvanlarının yaşamını çok daha zor hale getirdiğine işaret ederek, bu şartlarda barınabilmeleri ve yaşayabilmelerinin zaten zor olduğunu vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki mesai arkadaşları ve dedektör köpeklerle sokaktaki dostlar için şehrin belli yerlerine mama bıraktıklarını anlatan Özcan, "Bingöl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Özcan, vatandaşlara da sokaktaki hayvanlara destek vermeleri çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmaların meyvesini olumlu dönüşlerle alıyoruz. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olmaya, daha bilinçli ve duyarlı şekilde hareket etmeye çalışıyor. Daha farklı çalışmalar için de planlarımız var. Bu çalışmaları diğer illerle koordineli şekilde gerçekleştiriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, fazlasını da yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş