Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı - Haberler
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Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Adana'da alkollü sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak trafik kurallarını hiçe sayıp kaçmaya başladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da alkollü sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak trafik kurallarını hiçe sayıp kaçmaya başladı. 20 kilometre boyunca süren kovalamaca, polislerin aracın önünü kesmesiyle son buldu. Yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 HK 267 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Burkay T., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Aracın kaçış güzergahına doğru bölgedeki ekipleri konumlarını aldı.

Sürücü Burkay T., ihtarlara uymayarak yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmaya başladı. Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'na giren sürücü Burkay T., daha fazla kaçamadı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler şüpheli şahsın aracının önüne keserek durdurdu.

Sürücü ve araçta bulunan 2 kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Sürücü Burkay T.'ye yapılan alkol testinde, 1.49 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olan Burkay T. ile yanında bulunan arkadaşları gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

Son dakika... Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

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