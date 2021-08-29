Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı

Son dakika haberler: Adıyaman'da, bir ağaca tırmanarak ikamete girmeye çalışan hırsız, polis ekiplerince sokak sokak arandı.

Adıyaman'da, bir ağaca tırmanarak ikamete girmeye çalışan hırsız, polis ekiplerince sokak sokak arandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesi 1776 Sokak içerisinde bulunan bir ikamete ağaca tırmanarak girmeye çalışan kimliği belirsiz 18-19 yaşlarındaki şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada görüldüğünü fark eden şahıs, ağaçtan atlayarak hızla kaçmaya başladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Sümerevler mahallesindeki bütün sokakları didik didik ederek kaçan hırsızı aradı. Aramalar sonucunda şahsın izine rastlanılmadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı