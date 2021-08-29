Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı

Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Adıyaman'da, bir ağaca tırmanarak ikamete girmeye çalışan hırsız, polis ekiplerince sokak sokak arandı.

Adıyaman'da, bir ağaca tırmanarak ikamete girmeye çalışan hırsız, polis ekiplerince sokak sokak arandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesi 1776 Sokak içerisinde bulunan bir ikamete ağaca tırmanarak girmeye çalışan kimliği belirsiz 18-19 yaşlarındaki şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada görüldüğünü fark eden şahıs, ağaçtan atlayarak hızla kaçmaya başladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Sümerevler mahallesindeki bütün sokakları didik didik ederek kaçan hırsızı aradı. Aramalar sonucunda şahsın izine rastlanılmadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
Dükkanının önünde oturan esnaf, bir anda kurşunların hedefi oldu! Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Dükkanının önünde oturan esnaf, bir anda kurşunların hedefi oldu! Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Hazal Kaya Neşet Ertaş Metin Çekmez Kaan Yıldırım
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Polisler sokak sokak hırsız aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:46:25. #1.14#

title