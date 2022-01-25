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Son dakika haber | Polisler sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber | Polisler sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklara yiyecekler bırakıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Polisler sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber | Polisler sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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