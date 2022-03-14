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Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Son dakika haber | Polisler sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Son dakika habere göre Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

VAN (AA) - Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, aile sağlık merkezleri ve 112'de çalışan görevlilere çeşitli hediyeler verdi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Polisler, ziyarette sağlık çalışanlarına daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler temennisinde bulundu.

Sağlık çalışanları da emniyet mensuplarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. ???????

AA / Necat Hazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tıp Bayramı, 14 Mart, Van, Güncel, Haberler

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