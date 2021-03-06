Son dakika haber... Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı
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Son dakika haber... Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı

06.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:01
Son dakika haber... Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere korona virüs konusunda bilgilendirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere korona virüs konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personeli Adıyaman Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki 4 sınıfta öğrenim gören toplamda 80 öğrenciye yönelik eğitim verdi. Polisler öğrencilere genel güvenlik, Covid-19, maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmelerde bulundu. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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