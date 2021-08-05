Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
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Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı

Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Manavgat yangınında görev alan Antalya Emniyet Müdürlüğü polisleri ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.

Manavgat yangınında görev alan Antalya Emniyet Müdürlüğü polisleri ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor. Polisler, alevleri hem dal parçaları hem de, avuçlarıyla attıkları kumla söndürmeye çalıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 gündür devam eden yangın, ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta kırsal alanda devam ediyor. Kızıldağ Mahallesi'nin dağlık alanda devam eden yangını söndürmek için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli TOMA'larda görev alıyor. Kızıldağ bölgesinde görev alan 10 TOMA gece gündüz bölgede aktif olarak görev yapıyor. Tehlikeye rağmen yoğun ateş altında TOMA'ların alevlere müdahalesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. TOMA dışındaki polisler ise alevlerin yayılmaması için ellerine aldıkları dal parçaları ile yangını söndürmeye çalıştı. Bazı polisler ise söndürülen alanda alevlenen ateşleri elleriyle kum dökerek söndürdü. - ANTALYA

Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı
Son dakika haber: Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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