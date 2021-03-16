Son dakika haber! Polisle kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün arkadaşı 'Beni de gözaltına alın"

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Şengin K.(62) Bursa-Ankara Karayolu'nda 10 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. 243 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şengin K. gözaltına alınırken yanında bulunan arkadaşı Şansay Y. ekiplere "Ben bu adamı yalnız bırakmam, beni de içeri atın" diyerek polis aracına binmek için istedi. 4 arkadaşa toplam 13 bin 940 TL cezai işlem uygulanırken Şengin K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara Karayolu' nda şüphe üzerine Şengin K. yönetimindeki 16 PA 112 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla yoluna devam ederken bölgeye takviye isteyen polisler ekipleri şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Huzur Mahallesi girişinde ekipler kamyoneti sıkıştırarak durdurdu. Sürücü Şengin K. ile beraberinde bulunan Şansal Y., Serkan B. ve Oktay Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

"BENİ DE İÇERİ ATIN"

Polis ekiplerinin kontrolünde 243 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şengin K. polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken yanında bulunan 3 arkadaşı polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis aracında bulunan arkadaşının yanına binmek isteyen Şansal Y. ekiplere "Ben bu adamı yalnız bırakmam, beni de içeri atın." diyerek polis aracına binmek istedi. Polis aracından güçlükle indirilen Şansal Y.'yi polis ekipleri ve yanında bulunan arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

TOPLAM 13 BİN 940 TL CEZA KESİLDİ

4 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Şengin K.'ya alkollü araç kullandığı için bin 340 TL ceza kesildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonet emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ