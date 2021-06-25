Son dakika haber... Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haber... Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber... Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polisin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polisin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede polis ekipleri, Ilgaz ilçesinde Fatih Mahallesi Sarı Ahmet Efendi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Y.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşet içerisinde renk ve görünüş itibariyle toz kubar esrar olduğunu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan hassas tartımda uyuşturucu maddenin 24 gram geldiği tespit edildi.

Olaya ilişkin Y.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haber... Polisin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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