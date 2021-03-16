Son dakika haber: Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı
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Son dakika haber: Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı

16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:48
Son dakika haber: Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptıkları detaylı aramada kubar esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan B.K., K.B., S.K. ve M.H. gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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