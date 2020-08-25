Son dakika haber... Polisin sırtından vurduğu Blake felçli kaldı
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Son dakika haber... Polisin sırtından vurduğu Blake felçli kaldı

Son dakika haberi: ABD'nin Kenosha kentinde polis tarafından sırtından vurulan siyahi Jacob Blake'in belden aşağısı felçli kaldı.

Son dakika haber... Polisin sırtından vurduğu Blake felçli kaldı
25.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:18

ABD'nin Kenosha kentinde polis tarafından sırtından vurulan siyahi Jacob Blake'in belden aşağısı felçli kaldı.

ABD'nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake'in hastanede tedavisi devam ediyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını ifade etti. Blake'in babası, doktorların bu durumun kalıcı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.

Blake'in babası Pazar sabahı Jacob Blake ile konuştuğunu, Blake'in oğlunun 8. yaş gününü kutlamak için hazırlık yaptığını ifade etti. Akşam saatlerinde oğlunun polis memurları tarafından vurulduğunu öğrendiğini belirten baba, 18 dakika sonra sosyal medyada olayın yer aldığı görüntüleri izlediğini belirtti.

Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gelmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyahi Jacob Blake'in ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 7 el ateş ederken, olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına gelmişti. O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler de büyük panik yaşamıştı. Görgü tanıkları, Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etmişti. Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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