Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, "Adımlarınıza kurban olurum"
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Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, "Adımlarınıza kurban olurum"

23.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:56

Son dakika gündem haberine göre Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından 5'inci kata kadar bir polis memurunun sırtında evine çıkarılan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Acılar görmeyin" dedi.

Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından 5'inci kata kadar bir polis memurunun sırtında evine çıkarılan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Acılar görmeyin" dedi.

Çorum'da yaşlı kadına karşı yaptığı örnek davranışla gönülleri fetheden polis memuru Hasan Başpınar ve ekip arkadaşı Mehmet Çoban, 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin'i ziyaret etti. Gece kendisini adresine götüren ve 5'inci kata kadar sırtında taşıyan ekipleri karşısında gören Müzeyyen Kahramantekin, duygu dolu anlar yaşadı.

"Kurban olurum ben size yavrum" diye duygularını dile getiren Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Beni nasıl getirdiniz? Unutmadım. Unutmuyorum da. Allah'ım üçünüze de hacı olmayı nasip etsin. Hakkınızı helal edin yavrum. Gece nasıl getirdiniz? Allah çoluğunuzla çocuğunuzla gülmeyi nasip etsin. Acılar görmeyin. Gece beni beklediniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi düşmanlardan korusun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Müzeyyen nine ile bir süre sohbet eden polis memurları ise, "Anne nasılsın? Herkes senin evladın polisler olarak. Bizler senin evladınız. Ne zaman bir ihtiyacın olduğunda bizi ararsanız yardımcı olurlar" ifadelerini kullandı.

"Teşekkür etmek için emniyete gelecektik"

Müzeyyen Kahramantekin'in kızı Leyla Kılıç ise "Evladım size teşekkür etmek için Emniyet Müdürlüğü'ne gelecektik. Allah razı olsun. Nasıl çıkardınız annemi sırtınızda? Annemle o kadar ilgilenmişsin ki anlatamam" diye konuştu. - ÇORUM

Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'
Son dakika haberi... Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın, 'Adımlarınıza kurban olurum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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