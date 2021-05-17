Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
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Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı Elazığ'da balkona çıkan zihinsel engelli şahıs, polis ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da balkona çıkan zihinsel engelli şahıs, polis ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan zihinsel engelli şahıs balkona çıktı. Aşağı düşme ve atlama tehlikesi olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahıs ile konuşmaya başladı. İtfaiye ekipleri de balkon altına şişme branda açtı. İkna çabalarına rağmen aşağı inmeyen engelli S. E.'yi polis ekipleri balkonda yakaladı.

Kurtarılan engelli şahıs olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Hastanesine götürüldü.

Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı
Polis balkondan atlama tehlikesi bulunan zihinsel engelli şahsı böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU

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