Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da polisin bir apartmanın 5. katındaki daireye yaptığı kumar operasyonunda binada bulunanlar oyun kağıtları camdan dışarı attılar ancak yakalanmaktan kurtulamadı.

Samsun'da polisin bir apartmanın 5. katındaki daireye yaptığı kumar operasyonunda binada bulunanlar oyun kağıtları camdan dışarı attılar ancak yakalanmaktan kurtulamadı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile bekçi yaya devriyeler, bir binanın 5. katındaki daireye baskın düzenledi. Polisin kumar oynandığını tespit etmemesi için binada bulunanlar iskambil kağıtlarının bir kısmını pencereden dışarı attılar. Kumar oynatan Z.O. ile birlikte kumar oynadıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 278 adet iskambil kağıdı ve birinci sayfası yazılı yazboz kupürü ele geçirildi.

5 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet (TCK 282) idari yaptırım cezası uygulanırken, Z.O.'ya ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK 228) ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet (TCK 282) suçundan adli ve idari işlem yapıldı. - SAMSUN

Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar
Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:46:55. #1.14#
title