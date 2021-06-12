Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti

Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katına yarı çıplak halde çıkarak intihara kalkışan şahıs "Yaşamak istemiyorum.

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katına yarı çıplak halde çıkarak intihara kalkışan şahıs "Yaşamak istemiyorum. Benim yerim eşimin yanı" diyerek intihara kalkıştı. Polisin ikna çabası sonrası şahıs intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tavşantepe Mahallesi TOKİ Konutları Sitesinde meydana geldi. Site içerisindeki 9 katlı FGA blok binanın çatı katına çıkan M.Y isimli erkek şahıs yarı çıplak halde aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden site sakinleri hemen polis, cankur ve sağlık görevlilerine haber verdiler. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, cankur ekipleri de binanın önüne kurtarma hava yatağı açtılar. Binanın çatı katına intihar etmeye kalkan şahsın yanına çıkan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştılar. Bu sırada polisin sözlü ikna çabası ve komşularından birinin M.Y adlı şahsın beline sarılması etkili oldu ve şahıs intihardan vazgeçerek binadan indirildi. İntihara kalkışan şahıs sağlık kontrolü yapılmak üzere önce Kozan Devlet Hastanesine ardından ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

İddiaya göre M.Y adlı şahsın eşinden ayrı olduğu için intihara kalkıştığı kaydedildi. - ADANA

Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti
Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti
Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı
İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı
Mahalleyi karıştıran olay! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişiyi linçten polis kurtardı
Mahalleyi karıştıran olay! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişiyi linçten polis kurtardı
İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Enis Arıkan İbrahim Tatlıses
Spor Merih Demiral Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Polisin ikna çabası sonuç verdi, intihardan vazgeçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 14:14:38. #1.15#

title