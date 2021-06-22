Polisin durdurduğu araçtan 212,5 kilo kaçak çay çıktı
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Polisin durdurduğu araçtan 212,5 kilo kaçak çay çıktı

Polisin durdurduğu araçtan 212,5 kilo kaçak çay çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya-Eskişehir yolunda polisin arama yaptığı bir araçta 212,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Kütahya-Eskişehir yolunda polisin arama yaptığı bir araçta 212,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Eskişehir yolu PTS noktasında sürücülüğünü yabancı uyruklu A.R. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, taşıma irsaliyesi ve faturası olmayan 850 paket (her biri 250 gram) toplam 212,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Gözaltına alınan A.R. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Hüseyin Efe/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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