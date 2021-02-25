Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı
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Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı

25.02.2021 00:04 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:08
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı.

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, şüphe üzerine 27 ACN 084 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısına rağmen sürücü, aracıyla kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, otomobili durdurarak, yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken otomobil ise arama için polis merkezi otoparkına çekildi.


Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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