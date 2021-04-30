Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu
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Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında başlanan tam kapanma uygulamasının ilk gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu görülüyor.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında başlanan tam kapanma uygulamasının ilk gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu görülüyor. Daha önce uygulanan hafta sonu kısıtlamalarındaki uygulamadan farklı olarak, oluşturulan kontrol noktalarında polisin sürücüleri durdurarak izin kontrolü yapması trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.

Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu
Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu
Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu
Son dakika haber: Polisin denetim yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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