Son dakika haber | Polisin "can" nöbeti hayat kurtarıyor
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Son dakika haber | Polisin "can" nöbeti hayat kurtarıyor

Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da son 10 yılda serinlemek isteyen 185 kişi hayatını kaybederken, polisin kanallarda nöbet tutmasıyla boğulma sayısı düşüşe geçti.

Adana'da son 10 yılda serinlemek isteyen 185 kişi hayatını kaybederken, polisin kanallarda nöbet tutmasıyla boğulma sayısı düşüşe geçti.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kent genelinde şehrin birçok noktasında bulunan sulama kanalları serinlemek isteyen genç ve çocukların akınına uğruyor. Ancak her yıl serinlemek isteyen onlarca genç ve çocuk hayatını kaybediyor. 2012 yılından bu yana kadar kent merkezinde 185 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. İstatistiklere göre 2012'de 12, 2013'te 16, 2014'te 30, 2015'te 22, 2016'da 25, 2017'de 24, 2018'de 22, 2019'da 18, 2020'de 12, 2021 yılında ise şu zamana kadar 4 kişinin boğulduğu öğrenildi.

Son 10 yılda ortalama her yıl 18.5 kişi boğularak hayatını kaybediyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son 5 yıldır her yıl sulama kanalı kenarlarında nöbet tutup kanala giren çocukları sudan çıkartıp onları uyarmaya başladı. Polis sadece sulama kanalında nöbet tutmayıp evleri tek tek dolaşıp anneleri de uyarıyor. Bu uyarıların ve nöbetin sayesinde son 5 yılda boğulma olaylarının belirgin olarak düştüğü gözlendi. 2016'da 25 olan boğulma sayısının 2017'de 24, 2018'de 22, 2019'da 18, 2020'de ise 12'ye kadar düştüğü görüldü. Bu yılda polisin kanal nöbeti devam ediyor. - ADANA

Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor
Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor
Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor
Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor
Son dakika haber | Polisin 'can' nöbeti hayat kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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