Son dakika haber... Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre heykel çıktı

Afyonkarahisar'da polis tarafından baskın düzenlenen evde bir metre uzunluğunda ve 7-80 kilogram ağırlığında kadın heykeli ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından bu akşam bir eve baskın düzenlendi. Hacıhalife mahallesi Lokman sokakta bulunan H.S. isimli şahsın evine düzenlenen baskında evin her tarafı polis tarafından didik dik arandı. Ekipler yapılan aramada yaklaşık bir metre uzunluğunda 70-80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü bir adet heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan H.S. ve yabancı uyruklu Y.H. isimli şahıslar heykel ile birlikte gerekli işlemler için Bolvadin Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis tarafından olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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