Son dakika haber: Polisin 6 ay boyunca takip ettiği yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheli, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlen operasyonla yakalandı.