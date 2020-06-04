Son dakika haber | Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren 3 zanlı tutuklandı Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına 2 kardeşin de ölümüne sebep olan mahalle kavgasının ardından gözaltına alınan 1'i kadın 10 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Polisi şehit edip 2 kardeşi öldüren 3 zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına 2 kardeşin de ölümüne sebep olan mahalle kavgasının ardından gözaltına alınan 1'i kadın 10 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden H.D.VE E.U.tutuklanırken, 2 şahıs mahkeme kararıyla, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde meydana geldi. Bir kişi sokak kısıtlamasına rağmen açıkta alkol alıp çıplak vaziyette dolaşmaya başladı. Bundan rahatsız olan mahalle sakinleri kendisini ikaz etti. Tartışma akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. 40 yaşındaki T.A ile karşı taraf arasında kavga büyüdü. Bunun üzerine alkollü olduğu öğrenilen T.A. pompalı tüfekle çatıya çıkarak rast gele ateş etmeye başladı. Kavga anonsu üzerine olay yerine giden Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Erman Özcan boynuna aldığı saçma ile, Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç göğsünden vurularak yaralandı. Polis memuru ve diğer iki yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralı Erdal Bozkurt ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 1'i kadın 7 kişi geniş güvenlik tedbirleri altında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D.VE E.U.tutuklanırken, 2 şahıs mahkeme kararıyla, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA