Son dakika haber... Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu
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Son dakika haber... Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu

21.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 01:03
Son dakika haber... Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, devriye gezen polis ekiplerini karşısında gören Mikail Y., elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu.

KAYSERİ'de, devriye gezen polis ekiplerini karşısında gören Mikail Y., elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Fenalaşan Mikail Y., olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Cırgalan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mikail Y. kendine ait hafif ticari araç içerisinde beklediği sırada, tek şeritli yolda karşısından gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapılarak araçtan inip yaya olarak koşmaya başladı. Polisten kaçan şüpheli, elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Şüpheliyi yakalayan polis, Mikail Y.'nin ağzındaki hapları gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Uyuşturucu hapları içen Mikail Y. sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikail Y.'ye ait hafif ticari araç, polisin incelemesinin ardından çekici ile Emniyet otoparkına çekildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Polisi karşısında görünce bir avuç uyuşturucu hapı yuttu, hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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