Polisevi bahçesine gelen tilkilere ekmek ve su verildi

SİVAS'ta, yiyecek ararken polisevi bahçesine kadar geldiği sanılan 2 tilkiye, görevliler elleriyle ekmek ve su verdi.

SİVAS'ta, yiyecek ararken polisevi bahçesine kadar geldiği sanılan 2 tilkiye, görevliler elleriyle ekmek ve su verdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine yiyecek aramak için indiği tahmin edilen 2 tilki, polisevi bahçesine kadar geldi. Bahçede hayvanların yiyecek aradığını fark eden polisevi görevlileri, elleriyle ekmek ve su verdi. Önce ekmeği ardından da su kabını alan tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu.Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Pandemi koşulları nedeniyle Polisevinden servis vermesek de ayrıcalıklı dostlarımıza istisna yaptık' notuyla paylaşılan görüntü ilgi çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı