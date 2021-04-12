Son dakika haber! Polise göre Minnesota'da dün öldürülen siyahi genç kaza sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Polise göre Minnesota'da dün öldürülen siyahi genç kaza sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Polise göre Minnesota'da dün öldürülen siyahi genç kaza sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center şehrinde dün 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis çevirmesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesinin kaza sonucu gerçekleştiği belirtildi.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center şehrinde dün 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis çevirmesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesinin kaza sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, basın toplantısında, polis memurunun olay anında elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla normal silahını ateşlediğini söyledi.

Gannon'un toplantı sırasında ilk kez yayınladığı polisin vücut kamera kaydında daWrigth'ın gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığı sırada bir polisin "Elektroşok" diye bağırdığı, belinden çıkardığı silahı bir el ateşlemesi üzerine "Kahretsin, onu vurdum" ifadesini kullandığı duyuldu.

Gannon, devam eden protestolar üzerine olayın trajik bir kaza sonucu meydana geldiğinin daha iyi anlaşılması için polis kamera kaydını 24 saatten daha az bir süre içinde yayımlama kararı aldığını kaydetti.

Wrigth'ı vuran polisin işine son verilip verilmeyeceği konusunda bir görüş belirtmeyen Gannon, olayın Eyalet Ceza Tevkif Bürosu tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Wright, dün Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulduktan sonra gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik akşam da devam etmişti.

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyada yer almıştı.

Davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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