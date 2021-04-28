Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı Bacağı kırılan polis hastanede tedavi altına alındı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, alkollü sürücü dehşeti yaşandı.

Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

Bacağı kırılan polis hastanede tedavi altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2.85 promil alkollü sürücü, trafik polisine çarpıp kaçınca amansız bir kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı Kerim Çoban Üstgeçidi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 42 HP 068 plakalı bir otomobilin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde çevreye rahatsızlık vererek ilerlediğini gören bir vatandaş, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa-Alanya istikametinde kontrol noktası oluşturdu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Adil Çalış, trafik polisi Kemal Aydın'a çarparak olay yerinden kaçtı. Aracın çarpmasıyla asfalt zemine savrulan polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurunun ekip arkadaşı, olay yerine takviye ekip ve ambulans istedi. Alınan ihbarın üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. İlk müdahalesi burada yapılan ve sağ bacağı kırıldığı tespit edilen polis memuru ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Gazipaşa polis ekipleri, yaşanan kovalamacanın ardından şahısları Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Adil Çalış ve yanında yolcu olarak bulunan Celal Çalış, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan alkol muayenesinde Adil Çalış'ın 2.85, Celal Çalış'ın ise 1.35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralı polisin bacağından ameliyat olacağı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ

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