Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri, yaralıyla, "Hareket etme. İyisin, 112 ekipleri geliyor" diyerek moral verdi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye istikametinden Alanyurt'a seyir halinde olan Serdar K. (30) yönetimindeki 16 AC 0256 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Yusuf A.'ya (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, yaralıya "Hareket etme. İyisin. Yerinden kalkma. 112 ekipleri geliyor" deyip moral vererek başından ayrılmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA