Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı
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Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı Denizli'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 1'i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı

DENİZLİ - Denizli'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 1'i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslardan 1'i aranma kaydı olduğu öğrenilirken şahıslara toplamda 63 bin TL ceza işlemi uygulandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldıkları bir iş merkezinin 2. katına operasyon düzenledi. İş merkezindeki büroya giren polis ekipleri 1'i kadın 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kimlik kontrolleri yapılan şahıslardan 1'inin arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 10 kişiye toplamda 63 bin TL ceza işlemi uygulandı. Aranma kaydı bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Zabıta ekipleri ise kumar oynan adresi mühürlerken, polis baskınına karşı kurulan kamera ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı
Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı
Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı
Son dakika haber | Polis yakalamaktan bıktı, onlar kaçak kumar oynamaktan bıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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