Son dakika haber... Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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Son dakika haber... Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor Gaziantep'te son bir haftada 168 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

16.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:03

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te son bir haftada 168 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 09-15 Ağustos tarihleri arası titizlikle yürütülen çalışma sonucu yapılan başarılı operasyonlarla 168 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yaptı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan operasyonlar sonucu birçok uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ile uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

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Son dakika haber... Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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