Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı

28.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:27
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polis uygulaması sırasında duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ufuk Akgün yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polis uygulaması sırasında duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ufuk Akgün yaralandı. Aynı yöne giden bir kargo aracı da kazaya karışmamak için sürücüsü manevra yapınca, yoldan çıktı.

?Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, Özkan Öztaş yönetimindeki 41 KG 426 plakalı TIR'ı durdurdu. Bu sırada telefon görüşmesi yaptığı iddia edilen Ufuk Akgün yönetimindeki 41 YE 027 plakalı TIR ise Öztaş'ın TIR'ına çarptı. Arkadan gelen bir kargo aracı ise sürücüsü kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. Kazada Ufuk Akgün yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Ufuk Akgün, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Adeta kumdan kalelerde yaşıyorlar! Büyük fay hattı üzerinde bulunan il için deprem uyarısı
Adeta kumdan kalelerde yaşıyorlar! Büyük fay hattı üzerinde bulunan il için deprem uyarısı

Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı
Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER

İlgili Haberler

Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
TEM'de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
TEM'de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
Tanıdığına yardım için duran sürücüye başka bir otomobil çarptı
Tanıdığına yardım için duran sürücüye başka bir otomobil çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın
Spor Samatta Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 11:48:06. #1.15#
title