Son dakika haber | Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, yakalandı
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Son dakika haber | Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 2 hafta önce Efeler ilçesinde polise silahla ateşle karşılık verip kaçan S.E. isimli şahıs, polisin uyarı ateşine rağmen kiralık araçla kaçmaya çalıştı.

Son dakika haber | Polis uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalıştı, yakalandı
25.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:11

Aydın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 2 hafta önce Efeler ilçesinde polise silahla ateşle karşılık verip kaçan S.E. isimli şahıs, polisin uyarı ateşine rağmen kiralık araçla kaçmaya çalıştı. Polisin uzun süren kovalamacası sonucunda araçtan inerek kaçmaya çalışan ve yakalanacağını anlayınca başına silah dayayan şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri ise araçtan inerek dağlık alana kaçan şahsın kardeşini yakalamak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde çeşitli suçlardan araması bulunan ve iki hafta önce polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.E.'nin kiralık bir araçla seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşi G.E.'nin de içerisinde bulunduğu kiralık araç ile kaçmaya başlayan şahıs, Efeler ilçesinden İncirliova ve Germencik ilçesine doğru kaçtı. Zaman zaman tali yollarda izini kaybettirmek isteyen şahısları yakalamak için polis ve jandarma ekipleri takiplerini sürdürdü. Şahısların kaçtıkları aracın Bodrum'dan kiralandığını belirleyen ekipler araç takip sistemi ile şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu son olarak Germencik'in Alangüllü Mahallesi'ne giren S.E. ve G.E. kardeşler çıkmaz yola girdi. Burada aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışan S.E. ve G.E. kardeşlerden S.E. yakalanacağını anlayınca başına silah dayadı. Ekipler tarafından ikna çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve S.E. silahla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı"

S.E.'nin kardeşi G.E. ise dağlık araziden yararlanarak kaçtı. Bölgeye gelen Polis Özel Harekat ekipleri dağlık alanda kaçan G.E.'yi yakalamak için operasyon başlattı. G.E.'yi yakalamak için polis ekipleri bölgede drone uçurarak yerini tespit etmeye çalıştı. G.E.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan S.E. ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, şahısların kaçmasına yardımcı olmak için mahalleye geldiği iddia edilen 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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