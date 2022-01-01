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Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre Kırşehir'de; sokak hayvanları için İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri harekete geçti.

Kırşehir'de; sokak hayvanları için İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri harekete geçti.

Sokak hayvanlarının korunması kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 'Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı' hedeflenerek sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi Polisleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Donanımlı araçlarıyla sokak hayvanları için çalışma başlatan polisler, soğuk havalarda aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının bakımları ve onların sağlıklı şekilde yaşamaları için beslenmesi görevini üstleniyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan polisler, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli çalışmaların yürütülmesine aracılık yapıyor. - KIRŞEHİR

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

Son dakika haber... Polis, sokak hayvanlarına sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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