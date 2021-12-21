Son dakika haber | Polis Meslek Yüksekokulları ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacak.

Polis Meslek Yüksekokulları ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her iki yönetmelikte de başvuru ve adaylarda aranacak niteliklerin hükme bağlandığı bölümlerde düzenleme yapıldı. Buna göre, başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Adayların başvuruları elektronik ortam üzerinden alınacak. Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Polis Meslek Yüksekokulları

Polis Meslek Yüksekokullarına girişte, ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda İçişleri Bakanlığı onayıyla belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak. O dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak.

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak.

Ayrıca Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunan adaylardan Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişiklik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre ise adayların KPSS taban puanı ve puan türü İçişleri Bakanlığı onayıyla belirlenecek.

İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puan bakanlık onayıyla değiştirilebilecek. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacak.

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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