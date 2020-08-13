Son dakika haber! Polis memuru, silahını temizlerken kendisini yaraladı (2) Son dakika gelişmesine göre HAYATINI KAYBETTİAdana'da, temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun Tekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ Adana'da, temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun Tekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA